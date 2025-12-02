Nakon što Sjedinjene Američke Države nisu odobrile licencu za nastavak snabdijevanja NIS-a, iz Moskve je stigla jasna poruka - ruski vlasnici ne namjeravaju da prodaju svoj dio kompanije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, nakon sastanka sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbjednost zemlje, da Vlada SAD nije odobrila licencu za rad NIS-a. Vučić je na početku obraćanja naglasio da nema dobrih vijesti u vezi sa NIS-om i odlukama OFAC-a.

"Nekoliko važnih informacija, mjera, i šta je ono što država preduzima, to će biti tema. Mi smo očekivali da ćemo da dobijemo licencu za nastavak snabdevanja naftom naše rafinerije u Pančevu od strane vlade SAD. Da ne ulazim u to da li oni donose posebne odluke ili ih spajaju, mi nismo dobili pozitivnu odluku. Ne samo da sam razočaran, već sam iznenađen, pošto ne vidim šta su time dobili. Trudim se da stvari racionalizujem u životu, bez emocija, iako kada vodite zemlju ne možete to da radite bez emocija, trudio sam se da iz njihovih cipela vidim šta to rade, ali nisam shvatio", rekao je predsjednik.

Vučić je istakao da je "nedvosmisleno da Rusi ne žele da prodaju NIS", naglašavajući da razlog nije finansijske prirode, već politički.

"To je njihovo pravo, oni su vlasnici. Druga je stvar što mi imamo mnogo muka sa tim. Kao što ni Amerikance ne interesuje ništa drugo osim njihovih interesa. Za sada strada samo Srbija, kako će dalje da bude, vidjećemo", poručio je Vučić.