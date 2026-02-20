Vujović je osuđen na dvije godine i dva mjeseca, dok je Mihailo Knežević prvostepeno dobio godinu zatvora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

U Višem sudu u Podgorici objavljena je prvostepena presuda kojom su Jovan Vujović i Mihailo Knežević osuđeni da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca.

Vujović je osuđen na dvije godine i dva mjeseca, dok je Mihailo Knežević prvostepeno dobio godinu zatvora.

Po zahtjevu Specijalnog državnog tužilaštva donijeta je odluka i oduzimanju stana, garaže i ostave, a za koje je utvrđeno da su kupljeni novcem od kriminala.

Odluka suda donijeta je po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva, koja je podignuta prošlog ljeta, a kojom je u to vrijeme bio obuhvaćen i sada pokojni F.K.

SDT je optužnicu podigao zbog optužbi da je F. K. vršenjem krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije - teško ubistvo, teška tjelesna povreda i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, stekao 150.000,00 eura, koje je, preko nepoznatog lica, predao optuženom Vujoviću.

On je preuzeo novac, iako je znao da novac potiče od kriminalne djelatnosti, a potom je 132.000,00 eura predao Mihailu Kneževiću, ocu F. K.

Specijalno državno tužilašto navodi da je Knežević, po zahtjevu sina, tim novcem kupio stan od 79 m2, garažu od 13 m2 i nestambeni prostor od šest m2, u blizini Atlas kapital centra u Podgorici.

"Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji M.K. je lažno predstavio da je vlasnik novca, sa namjerom da se prikriju činjenice o vlasništvu, pa je i upisan kao vlasnik imovine u katastru nepokretnosti, piše u optužnici.

Osuđeni Vujović sa F.K. je bio pripadnik kavačkog klana.