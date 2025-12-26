Tijelo za sada nepoznatog muškarca pronađeno je sinoć u Savinom Selu kod Vrbasa.

Dvije osobe uhapšene su zbog ubistva u Savinom selu kod Vrbasa, nezvanično saznaju domaći mediji. Podsjetimo, juče popodne u ovom mjestu pronađeno je tijelo nepoznatog muškarca sa ranama i odmah se posumnjalo da je on ubijen.

"U rekordnom roku novosadska policija uspjela je da identifikuje dvojicu napača, da ih pronađe i uhapsi. Pronađen je i nož kojim je počinjen zločin", kaže izvor i nastavlja:

"Navodno, žrtva se posvađala sa osumnjičenima i oni su ga posle rasprave izboli".

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.

