Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

Policija u Podgorici uhapsila tri lica zbog sumnje da su početkom februara počinili više krivičnih djela na štetu jednog lica.

Iz policije je saopšteno da su zbog sumnje da su počinili krivično djelo teška tjelesna povreda u sticaju sa krivičnim djelom samovlašće, lišeni su slobode M.M. (25) i B.M. (35), a zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda putem pomaganja, lišen je slobode S.R.

"Kako se sumnja, oni su 13. februara 2026. godine oštećenog odvezli na nepoznatu lokaciju u naselju Gornja Gorica. Nakon izlaska iz vozila kojim je upravljao M.M., B.M. je oštećenom počeo da zadaje udarce pesnicama u predjelu glave. Kada je oštećeni pokušao da se odbrani, prišli su mu S.R. i M.M., oborili ga na zemlju i onemogućili mu da pruži otpor" navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, B.M. je potom oštećenom vezao ruke trakom, a zatim mu oštricom noža zadao više posjekotina u predjelu desne ruke. Oštećeni je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede, konstatovane od strane ljekara specijaliste.

"Kako se sumnja, B.M. i M.M. su, upotrebom sile i prijetnje pokušavali da primoraju oštećenog da M.M. vrati novčani iznos od 5.000 eura, na ime prethodne pozajmice od 1.800 eura, u namjeri da pribave pravo za koje su smatrali da im pripada. Osumnjičenima je nakon saslušanja, od strane postupajućeg tužioca određeno zadržavanje u trajanju do 72 sata" zaključuje se u saopštenju.