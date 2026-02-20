Milicu Todorović i oca njenog djeteta upoznao muž kog Kaća Živković krije: Oženjeni dečko pjevačice sarađivao sa klanom

Dvije pjevačice godinama se druže, a kako navodi izvor Kurira, upravo tako je došlo do situacije da Todorovićeva preko Živkovićeve sretne N. M., koji je blizak sa Stojkovićem.
Milica Todorović se, kako saznaju domaći mediji, sa ocem svog sina upoznala ni manje ni više nego preko čovjeka koji je već godinama dio njenog bližeg kruga prijatelja - Nebojše Stojkovića Stojketa, nevjenčanog partnera njene koleginice Katarine Živković.
Dodatna misterija
Kako se spekuliše, upravo je Stojke bio ključna spona koja je povezala pjevačicu s njenim sadašnjim izabranikom. Njegove veze, poznanstva i dugogodišnja prijateljstva tako obuhvataju i Miličinog bivšeg partnera iz Hrvatske Marija, s kojim je prošle godine bila u kratkoj, ali zapaženoj vezi.
Kao sto smo već izvještavali, upravo su Mario i sadašnji pjevačicin partner blisko sarađivali sa istim ljudima iz poslovnog miljea, uključujući i nekadašnjeg vođu takozvanog rakovičkog klana Stojketa, što cijeloj priči daje dodatnu dozu misterije i intrige.
"Stojke je prijatelj i sa aktuelnim, ali i s bivšim Miličinim izabranikom, koji je zbog brojnih prevara završio u zatvoru. Veže ih posao i privatno druženje sa istim ljudima. Kako to biva, drugarice upoznaju i ljude iz svog okruženja, pa je Kaća svoju koleginicu Milicu preko Stojketa upoznala sa sadašnjim ocem njenog sina", priča nas sagovornik i dodaje:
"Milica i Katarina već godinama važe za bliske prijateljice. Njihovo drugarstvo često je bilo vidljivo i u javnosti, u zajedničkim nastupima, na putovanjima, proslavama. Međusobno se podržavaju i u karijeri. Upravo zato mnoge ne čudi što su se i njihovi privatni životi u jednom trenutku isprepletali. Kad su prijateljstva jaka, nerijetko se dešava da se i krug ljudi oko njih preklapa, pa su tako i poslovne i privatne veze počele da se ukrštaju."
Ako je suditi po tvrdnjama našeg sagovornika, u pitanju je svojevrsno vrzino kolo poznanstava i odnosa, gdje su svi na neki način povezani, bilo poslovnim projektima, zajedničkim prijateljima ili dugogodišnjim kontaktima. Ipak, oni koji ih poznaju kažu da u svemu tome nije bilo ničeg neobičnog, jer je estrada mala, a krug ljudi koji se kreću u istim poslovnim vodama još manji.
Milicu Todorović i oca njenog djeteta upoznao muž kog Kaća Živković krije: Oženjeni dečko pjevačice sarađivao sa klanom
Zanimljivo je i to da je Katarina pjevala na uvce Miličinom partneru, i to upravo zahvaljujući poznanstvu koje je ostvareno preko Stojketa. Ta scena sa slavlja rođena djeteta njene koleginice, kako je prepričavaju upućeni, odavala je utisak prisnosti i dugogodišnjeg poznanstva, što je dodatno podstaklo glasine o tome koliko su zapravo svi akteri ove priče međusobno povezani.
Podsjetimo, prije desetak dana Nina Šobota, vlasnica konjičkog kluba iz Beograda, ispričala je za domaće medije da su je sadašnji i bivši partner Milice Todorović (dakle N. M. i Mario iz Hrvatske) prevarili za automobil, a otkrila je i još sočnih detalja iz tog ljubavnog trougla.
Ljubavni trougao
"To vam je španska serija s nastavcima. Ajde što vara žene za automobile, to mu je očigledno posao, ali da svom poslovnom partneru otme vjerenicu, i to prvi dan kad je "pao" u zatvor, vrhunac drskosti i bezobrazluka. Kao što sam već rekla, ne ulazim u emotivne odnose niti me zanimaju, ali taj N. M. je nikakav čovjek kad i svojoj zakonitoj ženi i partnerki radi iza leđa. U cijeloj priči je dobra stvar što je Milica dobila dijete, ali je loše što je za partnera izabrala kukavicu koji je učestvovao u njenoj prevari za auto i još ima sasvim normalan brak", rekla je Nina.
"Postavlja se pitanje da li ju je emotivno iskoristio i da li je dijete predstavljalo svojevrsnu "kompenzaciju" za automobil koji joj duguje. Njen automobil završio je u hali kod oca njenog djeteta, a on ga je kasnije preprodao. Vozilo joj nije vraćeno, iako je znao da ju je tadašnji vjerenik prevario. Dakle, njih dvojica uradili su isto. Milicu poznajem i u kontaktu smo, ali se ne slažem s njenim potezima. Smatram da će kad-tad shvatiti šta je sebi uradila."
