Govoreći o stanju u FK Budućnost, Spalević je potvrdio da su se i jutros pojavili transparenti ispred njegove zgrade.

Izvor: Mediabiro

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević kazao je u „Bojama jutra“ na programu Televiziji Vijesti da je čišćenje kanala Mareza već dalo rezultate nakon obilnih padavina i da je njegova prohodnost direktno povezana sa kvalitetom vode.

„Kada je kanal bio zatvoren kod Komanskog mosta, voda nije imala odušak, pravila je jezero i vraćala prljavštinu prema izvorištu. Zato je zdrava logika da će kanal Mareza definitivno uticati na kvalitet vode samog izvorišta“, istakao je.

Poručio je da poplava može biti, ali da se redovnim održavanjem kanala rizik značajno smanjuje, navodeći primjer Mosorskog potoka koji, kako kaže, ove godine nije imao izlivanja zahvaljujući čišćenju.

Posebno zabrinjavajućim ocijenio je stanje u oblasti vodnih dozvola i prečišćavanja otpadnih voda, navodeći da „sigurno nekih 80 ili 90 posto“ autoperionica nema separatore.

„Evo nažalost i jutros su ispred mog stana izašli transparenti ružne prirode, između ostalog ‘Uprava napolje’ i lični“, istakao je.

Kada je riječ o navijačkoj grupi Varvari, kaže da je Uprava ponudila saradnju, ali da upravljanje klubom ne može biti predmet pritiska.

„Kao klub smo spremni da pomognemo ako treba da se ide za prevoz, da se kupe sendviči. Ja sam spreman da idem da navijam, ali postoji određena ekipa ljudi kojima to ne odgovara, najvjerovatnije zbog toga što sam pokrenuo određene procese zajedno sa izvršnim direktorom i te procese ne želim da zaustavim, to je moja zakonska obaveza“, istakao je.

Očekuje da će klub već u februaru biti „na pozitivnoj nuli“.