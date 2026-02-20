Prijava je predata Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.
Na graničnom prelazu Kula, uhapšen je L.K. državljanin Srbije, koji je osumnjičen za falsifikovanje vozačke dozvole, saopšteno je iz Uprave policije (UP).
Prijava je predata Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.
“Na graničnom prelazu Kula, na ulazu u Crnu Goru, prilikom kontrole na drugoj liniji graničnih provjera, izvršen je pregled L.K. (33), državljanina Republike Srbije, koji je tom prilikom na uvid dao vozačku dozvolu u čiju su autentičnost posumnjali policijski službenici”, naveli su iz policije.
Kako se dodaje, od L.K. su u službenim prostorijama prikupljena obavještenja, kojom prilikom je izjavio da je predmetnu vozačku dozvolu kupio u Novom Pazaru za iznos od 650 eura, nakon što mu je od strane policije u Bosni i Hercegovini oduzeta važeća vozačka dozvola zbog dostizanja kaznenih poena.
“Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, L.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave”, zaključuju iz policije.