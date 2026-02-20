Prijava je predata Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Na graničnom prelazu Kula, uhapšen je L.K. državljanin Srbije, koji je osumnjičen za falsifikovanje vozačke dozvole, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

“Na graničnom prelazu Kula, na ulazu u Crnu Goru, prilikom kontrole na drugoj liniji graničnih provjera, izvršen je pregled L.K. (33), državljanina Republike Srbije, koji je tom prilikom na uvid dao vozačku dozvolu u čiju su autentičnost posumnjali policijski službenici”, naveli su iz policije.

Kako se dodaje, od L.K. su u službenim prostorijama prikupljena obavještenja, kojom prilikom je izjavio da je predmetnu vozačku dozvolu kupio u Novom Pazaru za iznos od 650 eura, nakon što mu je od strane policije u Bosni i Hercegovini oduzeta važeća vozačka dozvola zbog dostizanja kaznenih poena.

“Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, L.K. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo falsifikovanje isprave”, zaključuju iz policije.