Izvor: Kurir/Marko Smiljković / privatna arhiva

Srđanu M. (49) osumnjičenom za ubistvo svojih prvih komšija Miroljuba (69) i Miroslava L. (41) iz sela Zavidince kod Babušnice, produžen je pritvor do 15. januara.

Da podsjetimo, jezivi zločin dogodio se 14. novembra, kada je nakon svađe oko toga čije će ovce ići na ispašu na obližnju livadu, osumnjičeni uzeo revolver i pucao u svoje prve komšije i dalje rođake. U pucnjavi je ranjen i M.L. (44), a povređena njegova majka S.L. koju je osumnjičeni navodno udario pištoljem u glavu.

"Istraga traje, a pritvor mu je produžen do 15. januara", rečeno je u Višem sudu u Pirotu.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Pirotu kažu da su vještačenja, koja su naložena u sklopu istrage, još uvijek u toku.

"Ispitana je oštećena S.L., a do sada nije saslušan oštećeni M.L. koji je prebačen iz Opšte bolnice u Pirotu na dalje liječenje u KC Niš", kažu u tužilaštvu.

Kako su ranije pisali domaći mediji osumnjičeni Srđan M. je navodno na saslušanju kod tužioca rekao da je bio pijan tog popodneva, a da je potegao pištolj jer je "smatrao da bi na obližnjoj poljani trebalo njegove ovce da pasu, a ne životinje njegovih komšija", a koje je zavio u crno.

"Zločin se dogodio u dvorištu. M.L. je uspio da se sakrije u žitu, a domaćica S.L. da dođe do telefona i pozove policiju. Srđan M. nije bježao već se predao policiji i odveo ih na mjesto gdje je posle zločina bacio pištolj", podseća izvor.

Mještani sela više od mjesec dana nakon zločina ne mogu da dođu sebi i ne razumiju zbog čega je jedna banalna svađa eskalirala u krvoproliće.

"Mi smo čuli jedan jasan pucanj, a onda dva ili tri onako prigušena. Moja kuća je na drugom ćuviku u selu, udaljeni smo kilometar, ali ovdje sve odzvanja. Izgleda da pucač nije ispaljivao hice jedan za drugim već je jurio porodicu po okućnici", ispričao je jedan komšija:

"Sjedjeli smo baš u petak kada smo došli po sijeno oko 12, u podne. Pili smo kafu i niko nije mogao ni da zamisli šta će se dogoditi tri ili četiri sata kasnije. Meni je rekla S.L. da je sanjala strašan san, ali mi nije rekla šta je sanjala. Samo je rekla: 'Ne daj bože nikome'. I ja nekako vjerujem u predskazanja snova, ali sam joj tada kazala: 'Ma hajde molim te, ko će da vjeruje snovima'. To je jedna divna porodica, stvarno su radni i vrijedni, ovdje obrađuju imanje i gaje stoku. Niko i ne može da zamisli šta im se dogodilo", ispričala je Anka Ilić koja ima poslovne, alii prijateljske odnose s ovom porodicom gdje se dogodila tragedija.