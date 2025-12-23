Vođa navijača FK Zemun, Jevto Jevtić priznao je šverc droge i osuđen je na četiri godine i osam mjeseci zatvora ali se nije javljao na izdržavanje kazne.

Izvor: privatna arhiva

Vođa navijača FK Zemun, Jevto Jevtić koji je u petak uveče preživio filmsku sačekušu u Zemunu, kako se saznaje, već dvjie godine je na potjernici policije.

Kako su oisali domaći mediji, Jevtić je u februaru 2020. pravosnažno osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog trgovine drogom i to na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je sklopio s Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal. Međutim, do današnjeg dana on nije otišao na izdržavanje kazne.

Prema osuđenom je zbog izdržavanja kazne zatvora raspisana potjernica 11. septembra 2023. godine, potvrđeno je za medije.

Jevtić je, podsjetimo, bio uhapšen 2016. godine u velikoj akciji policije pod nazivom "Ciklon" zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu.

Inače, prije hapšenja zbog šverca kokaina, javnosti je bio poznat zbog incidenata koje je pravio na utakmicama. O Jevtiću se, podsjetimo, ništa nije znalo sve do petka kada je za dlaku izbjegao smrt. Napadači su, kako se sumnja, zapucali na njegov automobil oko 23 sata u Zemunu.

Sigurnosne kamere snimile su trojicu napadača koji su u petak oko 23 sata zapucala na njegov automobil.

"Sudeći po snimcima, samo jedan je bio maskiran i upravo on je i pucao iz pištolja. Međutim, na snimku se vidi i da je Jevtić na vrijeme uočio napadače i krenuo na njih kolima. Od siline udara jedan je pao i ostao da leži na zemlji, a Jevtić se blindiranim automobilom zakucao u drugi parkirani auto i odgurnuo ga nekoliko metara, a potom istrčao iz vozila. Čim je izletio iz "audija" šutnuo je napadača kog je prethodno pregazio, jer su druga dvojica pobjegla. Međutim, nestvarno djeluje scena kada se on saginje i okreće u pravcu u kom su druga dvojica pobjegla, i dok očito oni pucaju na njega, on uspijeva da im umakne", opisuje filmske scene izvor.

Na snimku se potom vidi kako se napadač sa kapuljačom na glavi i hirurškom maskom preko lica, vraća do blindiranog "audija" sa pištoljem iz kog je moguće da u tom trenutku, po položaju ruke i puca, baca pogled na saučesnika koji leži na zemlji, a potom sa trećim koji nema nikakvu masku, već nosi jaknu ili duksericu u ruci, ulazi u sivi parkirani "mercedes". Međutim, pucač ne uspijeva odmah da uleti u automobil, već kuca na prozor da mu saučesnik otključa vrata, a sve to dok treći leži na zemlji.

Kamere su potom snimile i da su se prolaznici, koji su vjerovatno čuli udarac i pucnjavu okupili, kao i da nekoliko minuta kasnije muškarac kog je Jevtić udario automobilom ustaje sa zemlje, odlazi, a onda se vraća i najvjerovatnije traži da mu dodaju predmet koji mu je ispao dok je ležao na zemlji.

"Filmske scene koje su se dogodile u manje od pet minuta pokazuju da napadači na vođu navijača i osuđenog narko-dilera najvjerovatnije nisu profesionalci, jer su uspjeli da naprave kobne greške. Prije svega, dozvolili su da čitavu akciju snime kamere. Snimljena su lica, automobil kojim su pobjegli, jedan od napadača je povrijeđen a s lica mjesta pobjegao je pred brojnim svjedocima", navodi izor.

Policija traga za napadačima a istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Kurir/MONDO)