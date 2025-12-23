Jedan od vođa navijača FK Zemun J.J., koji je preživio sačekušu u Zemunu, pravosnažno je osuđen zbog trgovine drogom, ali kaznu zatvora od četiri godine i osam mjeseci još nije izdržao.

Izvor: privatna arhiva

Jedan od vođa navijača FK Zemun J.J., koji je u petak uveče preživio filmsku sačekušu u Zemunu, kako se saznaje, u februaru 2020. pravosnažno je osuđen na četiri godine i 8 mjeseci zatvora zbog trgovine drogom, ali kaznu još uvijek nije izdržao.

"J.J. koji je bio uhapšen 2016. u velikoj akciji policije pod nazivom "Ciklon" zbog sumnje da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je švercovala kokain iz Južne Amerike u Evropu, u decmebru 2019. sklopio je s tužilaštvom za organizovani kriminal sporazum o priznanju krivice, na osnovu kog je osuđen na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvršenja krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga", potvrđeno je za Kurir.

J.J. je na osnovu sporazuma u potpunosti priznao trgovinu drogom, a Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu taj sporazum je prihvatilo u februaru 2020. godine.

Kako mediji saznaju, on do današnjeg dana nije odslužio kaznu, jer uprkos pozivima da se javi na izdržavanje kazne, on to nije učinio.

Inače, prije hapšenja zbog šverca kokaina, javnosti je bio poznat zbog incidenata koje je pravio na utakmicama.

O J.J. se, podsjetimo, ništa nije znalo do petka kada je za dlaku izbjegao smrt. Napadači su, kako se sumnja, zapucali na njegov automobil oko 23 sata.

"Samo zahvaljujući reakciji J.J., koji je bio za volanom blindiranog "audija" izbjegao je smrt. Na vrijeme je primijetio napadače, naglo je ubrzao automobil i najvjerovatnije udario jednog od napadača. Navodno, izletio je iz audija kojim se zakucao u drugo vozilo i uspio peške da pobjegne", opisuje izvor, za medije, dramu koja se odigrala u Zemunu.

Prema prvim informacijama iz istrage, J.J. su čekala trojica maskiranih, naoružanih napadača. Kamere su snimile filmske scene a policija je uzela izjave od očevidaca.

"Jedna žena koja je bila očevidac potjere, ispričala je da je vidjela jednog krvavog muškarca, zbog čega su istražitelji iste večeri provjeravali i da li se neki od napadača javio u privatnu kliniku kako bi mu bila ukazana ljekarska pomoć", objašnjava sagovornik Kurira.

Napadači su, kako se sumnja, pobjegli automobilom u kom ih je u blizini čekao još jedan saučesnik.

"Provjeravaju se snimci sa okolnih sigurnosnih kamera, ali i materijalni tragovi koje su, kako se sumnja, našadači ostavili na mjestu zločina", dodaje izvor za medije.

Policija i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izvršili su uviđaj na licu mjesta.