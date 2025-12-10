Gost lokala na Vračaru kaže da scenu kojoj je prisustvovao nikada neće zaboraviti.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Muškarac koji je danas bio u kafiću u Novopazarskoj ulici, u kom je došlo do pucnjave, ispričao je da je sjedio tik do Vuka Bajruševića (50) koji je ranjen sa četiri hica.

"Došao sam do kafića da sa prijeteljem popijem kafu. Sjeo sam do šanka, a taj čovjek je bio tik do mene. Sjedio je sam. Vidio sam da je u lokal ušao klinac sa nekom maramom, crnom fantomkom na glavi i preko je imao kapuljaču", opisuje sagovornik uznemirujuće scene i dodaje:

"Taj maskirani je prišao nama i uperio pištolj u tog čovjeka! Čuo sam "bam, bam, bam"... Prvi put sam vidio da je neko uperio pištolj, mislio sam... Ovo mi se nikada nije desilo. Uplašio sam se, samo sam došao da popijem kafu sa drugom.

Kako je potom ispričao, napadač je nakon toga pobjegao, trčećim korakom.

Prema njegovim riječima, u lokalu nema mnogo krvi posle pucnjave.

"Maskirani napadač je morao da prođe skoro cijeli lokal kako bi došao do šanka koji se nalazi u ušuškanom unutrašnjem dijelu kafića", opisuje izvor.

Drugi gost lokala rekao je da je sjedio u neposrednoj blizini Vuka Bajruševića.

"Sjedim u ovom lokalu često i sad sam se iznenadio. Vidio sam muškarca koji je ušao unutra, mislio sam da je gost. Došao da popije čovjek kafu, nisam vidio da je maskiran", kaže drugi sagovornik i dodaje:

"Ubrzo sam čuo hicem. Četri metka je ispalio, a kad je počeo da bježi vidio sam da je ipak maskiran.

Lokal, kao i svi susjedni objekti su pod video nadzorom, pa će ti snimci pomoći istražiteljima da identifikuju napadača, što će dovesti do hapšenja.

Očevici su ranije ispričali da su vidjeli mladića kako bježi iz kafića i trči niz Ulicu vojvode Dragomira.