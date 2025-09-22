Službenici Sektora granične policije su juče, na graničnom prelazu Grnčar, prilikom pokušaja ulaska u Crnu Goru, lišili slobode albanskog državljanina koji se potražuje po međunarodnoj potjernici Interpola Grčke.

Provjerom kroz evidencije policije, u saradnji sa NCB Interpola Podgorica utvrđeno je da je za licem A.S.(48) iz Republike Albanije, raspisana međunarodna potjernica od strane NCB Interpola Atina, saopšteno je iz UP.

A.S. se u Grčkoj potražuje radi vođenja krivičnog postupka pred Apelacionim sudom u Larisi zbog osnova sumnje da je izvršio krivična djela: pokušaj ubistva, nelegalno posjedovanje oružja i razbojništvo na drzak način sa saučesnicima, za koje je u Grčkoj propisana kazna zatvora do 30 godina.



U zvaničnoj komunikaciji između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Atina, potvrđen je identitet ovog lica i on je u zakonom predviđenom roku predat na dalju nadležnost sudiji za istragu Višeg suda u Bijelom Polju, u cilju određivanja ekstradicionog pritvora, zaključili su iz policije.