Uhapšen Albanac sa hrvatskim pasošem zbog posjedovanja veće količine marihuane.

Izvor: MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova je izvelo akciju hapšenja državljanina Hrvatske, porijeklom sa Kosova i Metohije iz Prizrena, u koordinaciji sa pripadnicima Bezbjednosno-informativne agencije (BIA) i Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, zbog sumnje da je u dužem vremenskom periodu transportovao veće količine marihuane sa AP KiM ka centalnoj Srbiji i zemljama Evropske unije. Saopštenje MUP-a prenosimo u cjelosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su državljanina Hrvatske, porijeklom sa Kosova i Metohije N. A. (1959) iz Prizrena koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije. Policija je, u koordinisanoj akciji, prilikom kontrole vozila kojim je upravljao N. A. u specijalno adaptiranoj konstrukcionoj šupljini, pronašla ukupno 22 kilograma marihuane upakovane u 44 paketa. Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu”, navodi se u saopštenju.