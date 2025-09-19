Strancu 11 dana zatvora i protjerivanje iz Crne Gore u trajanju od jedne godine zbog drskog i bestidnog ponašanja na javnom mjestu

Dana 19.09.2025.godine državljanin Republike Albanije A.N. (1976) oglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 dana. Njemu je suđeno u hitnom postupku po optužbi Uprave policije OB Budva kojom mu je stavljeno na teret da se juče oko 17:40 časova drsko i bestidno ponašao na način što je masturbirao na javnom mjestu u blizini dječjeg igrališta na jednom od budvanskih trgova. Njega je više građana primijetilo i prijavilo Upravu policije, koja je na lice mjesta poslala dva policijska službenika koji su ga po dolasku zatekli u radnji, lišili slobode i sproveli u prostorije OB Budva, da bi jutros u zakonskom roku bio izveden na sud.

Dežurna sutkinja Magdalena Mijić je odlučila da se okrivljeni uputi na izdržavanje kazne odmah po izricanju kazne, a istim rješenjem je odlučeno da se protjera sa teritorije Crne Gore u trajanju od godinu dana (maksimun u prekršajnom postupku), nakon što izdrži kaznu zatvora.