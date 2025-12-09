Policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i hapšenju se intenzivno radi.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nikšićka policija je sinoć oko 19.20 časova obaviještena od strane člana porodice da im se lice M.P. (74) ne javlja na telefonske pozive i da nisu uspostavili kontakt sa ovim licem već dva dana.

,,Preduzimajući sveobuhvatne mjere i radnje na pronalasku ovog lica i utvrđivanju svih okolnosti policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su locirali jedan stan, koji je bio zaključan. U skladu sa zakonskim ovlašćenjima policijski službenici su ušli u unutrašnjost stana gdje su zatekli beživotno tijelo M.P., kao i beživotno tijelo M.V. (41) sa vidnim povredama za koje se sumnja da su nastale upotrebom hladnog oružja – noža. Iznajmljeni stan je koristila M.V.", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Sa događajem je upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je zajedno sa policijskim službenicima izvršio uviđaj na licu mjesta. Policija je došla do saznanja o identitetu izvršioca ovog krivičnog djela, na čijem lociranju i hapšenju se intenzivno radi.

,,Motiv ovog teškog krivičnog djela je poznat nadležnim organima, a uzimajući u obzir njegovu težinu, ali i privatne prilike oštećenih lica i izvršioca, u ovoj fazi postupka ne možemo saopštiti više detalja", zaključuju u saopštenju.