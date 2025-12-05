U Subotici je danas pronađeno beživotno tijelo 15-godišnjeg tinejdžera iz Subotice, inače učenika srednje Tehničke škole u ovom gradu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Na društvenim mrežama kruže još uvijek nezvanične informacije da je dječak čije je tijelo pronađeno, navodno svake večeri sjedioo u automobilu koji je bio parkiran u garaži i slušao muziku.

Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grijanje u automobilu.

Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio cijelu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te se tinejdžer ugušio.