Avion marke "Pajper Piper" srušio se danas kod Subotice.

Izvor: Kurir

Avion marke "Piper Pajper" srušio se danas oko 17 časova blizu aerodroma Bikovo kod Subotice prema nezvaničnim informacijama subotičkog portala "Subotičke.rs". Poginula je jedna osoba, a druga je teško povrijeđena.

Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Na licu mjesta nalaze se policija, Hitna pomoć i vatrogasci.

Kakav je avion "Piper Pajper"?

Riječ je o sportskom avionu koji je među najrasprostranjenijim letjelica za privatno i sportsko vazduhoplovstvo širom svijeta. Važi za najpouzdanije letjelice.

Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće kod Subotice