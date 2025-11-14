Avion marke "Pajper Piper" srušio se danas kod Subotice.
Avion marke "Piper Pajper" srušio se danas oko 17 časova blizu aerodroma Bikovo kod Subotice prema nezvaničnim informacijama subotičkog portala "Subotičke.rs". Poginula je jedna osoba, a druga je teško povrijeđena.
Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Na licu mjesta nalaze se policija, Hitna pomoć i vatrogasci.
Kakav je avion "Piper Pajper"?
Riječ je o sportskom avionu koji je među najrasprostranjenijim letjelica za privatno i sportsko vazduhoplovstvo širom svijeta. Važi za najpouzdanije letjelice.
Pogledajte fotografije sa mjesta nesreće kod Subotice
Ovo je avion koji je pao kod Subotice: Poginula jedna osoba, prve slike sa mjesta nesreće (Foto)