Pao sportski avion kod Subotice, poginula jedna osoba.

Izvor: Taidgh Barron / Zuma Press / Profimedia

Danas je pao sportski avion "Pajper" oko 17 časova kod Subotice blizu aerodroma Bikovo kada je, prema nezvaničnim saznanjima subotičkog portala "Subotičke.rs", poginula jedna osoba. U letjelici su bile dvije osobe, a druga osoba je zadobila povrede i prebačena je u bolnicu.

Zasad nije poznat uzrok pada letjelice. Na licu mesta nalaze se pripadnici policije, vatrogasci i Hitne pomoći.

Uviđaj je u toku. Nadležne službe obezbjeđuju teren i prikupljaju se prve informacija o okolnostima pada letjelice.

(Subotičke.rs/MONDO)