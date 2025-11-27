Vođa navijača Partizana koji je ubijen na Novom Beogradu je mjesecima spremao odlazak iz Srbije, znao je da mu prijeti opasnost.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić/društvene mreže

Jedan od vođa navijača Partizana T.P. (23) ubijen je u subotu 22. novembra u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, a prema saznanjima "Republike, on je neko vrijeme bio svjestan da mu je bezbijednost ugrožena zbog čega je planirao da napusti Srbiju i da se preseli u Crnu Goru. Prema daljim saznanjima ovog lista, on je imao obezbijeđen boravak u Crnoj Gori.

Sve je bilo spremno da se preseli tamo, ali je zbog posla ipak ostao u Srbiji još neko vrijeme. Izvor pomenutog lista navodi da se navodno bavio trgovinom narkotika.

"Stalno je govorio da će otići posle još ove ture. Pa opet posle sledeće ture.

U pitanju je ozbiljan narko biznis. Postoji sumnja da su on i njegova ekipa zarađivali oko pola miliona eura mjesečno od prodaje narkotika", otkriva izvor "Republike".

Pogledajte fotografije sa mjesta zločina na Novom Beogradu

Vidi opis Ubijeni vođa navijača spremao bjekstvo iz Srbije: Znao da mu prijeti smrt, pa primio šest hitaca u grudi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Kurir/Petar Aleksić Br. slika: 15 15 / 15 AD

Da podsjetimo, tijelo ubijenog mladića, za kog se sumnja da je bio jedan od vođa navijača Partizana, pronađeno je na travnatoj površini iza trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu u subotu 22. novembra. Potraga za ubicama je i dalje u toku, policija je odmah nakon zločina pokrenula akciju “Vihor 3” na teritoriji Novog Beograda i Zemuna.

(Republika/MONDO)