Jedan od vođa navijača Partizana T.P. (23) ubijen je u subotu 22. novembra u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu, a prema saznanjima "Republike, on je neko vrijeme bio svjestan da mu je bezbijednost ugrožena zbog čega je planirao da napusti Srbiju i da se preseli u Crnu Goru. Prema daljim saznanjima ovog lista, on je imao obezbijeđen boravak u Crnoj Gori.
Sve je bilo spremno da se preseli tamo, ali je zbog posla ipak ostao u Srbiji još neko vrijeme. Izvor pomenutog lista navodi da se navodno bavio trgovinom narkotika.
"Stalno je govorio da će otići posle još ove ture. Pa opet posle sledeće ture.
U pitanju je ozbiljan narko biznis. Postoji sumnja da su on i njegova ekipa zarađivali oko pola miliona eura mjesečno od prodaje narkotika", otkriva izvor "Republike".
Da podsjetimo, tijelo ubijenog mladića, za kog se sumnja da je bio jedan od vođa navijača Partizana, pronađeno je na travnatoj površini iza trafike u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu u subotu 22. novembra. Potraga za ubicama je i dalje u toku, policija je odmah nakon zločina pokrenula akciju “Vihor 3” na teritoriji Novog Beograda i Zemuna.
