Nakon saslušanja javni tužilac predložio niškom sudu da se osumnjičenom odredi jednomjesečni pritvor
Petar M. (20), vođa navijača Partizana iz Niša koji je uhapšen 19. novembra zbog sumnje da je sa dvojicom saučesnika silovao metlom i četkom mladića (21), saslušan je u tužilaštvu gdje se branio ćutanjem, saznaje Kurir.
"Osumnjičeni P. M. je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Nišu zbog krivičnog dela zlostavljanje i mučenje na kome je osumnjičeni iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, odnosno da se branio ćutanjem pa je nakon saslušanja javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Nišu sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Nišu stavila predlog za određivanja pritvora protiv okrivljenog P. M. jer postoje osobitne okolnosti da će uticati na svjedoke i osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo", navodi se u odgovoru niškog tužilaštva za Kurir.
Kako su dodali, protiv osumnjičenog P. M. biće podneta i krivična prijava zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Naime, policija intezivno traga za dvojicom saučesnika vođe niških navijača sa južne tribine. Žrtvu su navodno, zarobili u stan osumnjičenog Petra M.
"Tu su ga tukli, mučili i zlostavljali. Policija je zatekla mladića u jezivom stanju, a odmah se posumnjalo da je on i silovan. Nakon što su ga pregledali ljekari koji su uradili brojne analize i preglede, utvrđeno je da je momak i seksualno zlostavljan i to drškom od metle, četkama, dršakama od džogera... Sumnja se da je stravično zlostavljalo trajalo duže vrijeme", podsjeća naš sagovornik i dodaje da su osumnjičeni snimali iživaljavanje.
"Dok su se iživljavali nad mladićem, sve su to snimali telefonom. Takođe, utvrđeno je i da je isti momak dva dana prije hapšenja osumnjičenih, takođe bio maltretiran. Njega je 17. novembra na ulici presreo osumnjičeni M. R. (20), kome su lisice na ruke stavljene u istoj akciji kao i Petru M. On ga je na ulici vrijeđao, omalovažavao, prijetio mu i sve to snimao telefonom."
Petar M. je, kako podsjeća sagovornik, u Nišu poznat je kao nasilnik, imao je i nanogicu zbog krivičnih djela koje je počinio u prošlosti.