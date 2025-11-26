Policija i vatrogasci su satima pretraživali teren na obali Zapadne Morave.

Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Automobil koji je pronađen nedaleko od Čačka bio je auto u kojem je prije nestanka bila Ana Radović (20), potvrđeno je iz njene porodice.

Kako se saznaje, u automobilu koji je pronađen u kanalu kod Ovčar banje pronađena su dva tijela. Kako se dalje saznaje, automobil su pronašli građani koji su odmah o tome obavijestili policiju i hitne službe.

Dopisnica Kurira, Gordana Injac, našla se na licu mesta:

"Jutros je pronađen automobil. Pronađen je pored magistralnog puta Čačak - Užice, nekoliko stotina metara od Pejcine krivine, dok su svi mislili da je vozilo sletjelo u jezero. Automobil je sletio u betonski propust dubok nekoliko metara. U ovom trenutku se čeka dizalica i oprema vatrogasne službe koja će vozilo izvaditi sa ovog mjesta", kaže Injac i dodaje:

"Ne možemo u ovom trenutku reći ništa o eventualnim licima koja su bila u automobilu, jer je uviđaj u toku. Policija je na licu mjesta. Prije nekoliko minuta stigao je dežurni tužilac koji prisustvuje uviđaju. Juče su za vozilom tragali vatrogasci, spasioci pretražujući jezero", zaključuje.

Podsjetimo, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Riječ je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je prije nestanka u ovom automobilu, potvrđeno je iz porodice za Blic.

Ana je nestala pre tri dana kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Posljednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, kako je ranije rekao otac, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gdje se djevojka nalazi.