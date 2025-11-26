Danas su dva tijela pronađena u automobilu koji je sletio sa puta pored magistrale Čačak - Požega.

Izvor: Kurir.rs/D.Č.

Dva tijela pronađena su danas u betonskom propustu pored magistrale Čačak - Požega u automobilu koji je sletio sa puta. Kako je za "Blic" nezvanično potvrđeno iz porodice, u pitanju su tijela nestale Ane Radović i njenog prijatelja koji je bio sa njom u vozilu i koji je upravljao "audijem".

Izvor: Instagram/nestali_srbija/Printscreen

mesto gde je pronađen automobil u kome je bila Ana

Izvor: Kurir.rs/D.Č.



Tokom istrage biće utvrđeno pod kojim okolnostima je automobil sletio sa kolovoza, a na obdukciji tijela biće utvrđen uzrok smrti.