Policija i vatrogasci su na terenu i rade na izvlačenju automobila, za koje se smatra da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Vozilo za koje se pretpostavljalo da je juče upalo u jezero Međuvršje kod Čačka pronađeno je rano jutros, ali ne u vodi već u betonskom propustu pored puta. Policija i vatrogasci su na terenu kako bi izvukli automobil.

Vozilo je zatečeno pored puta, zaglavljeno u betonskom propustu, a kako se može vidjeti, automobil je sletio u kanal bočno i ostao zaglavljen.

Pogledajte 00:40 Pronadjen automobil u Ovčar Banji Izvor: Rina.rs Izvor: Rina.rs

Podsjetimo, policija i vatrogasci su satima pretraživali teren. Riječ je o obali Zapadne Morave, pregrađenoj branama u Pakovraću i Ovčar Banji od oko sedam kilometara, duž magistralnog puta koji prolazi kroz Ovčarsko-kablarsku klisuru.

Ana Radović (20), koja se vodila kao nestala i za kojom se tragalo, bila je prije nestanka u ovom automobilu.

Pogledajte 00:40 Snimak pronadjenog automobila sa lica mesta Izvor: Rina.rs Izvor: Rina.rs

Podsjetimo, Ana je nestala prije tri dana kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. Posljednji put, sa njom se čuo brat, a poziv se dogodio u 18.45 sati. Nakon poziva, Ana je, kako je ranije rekao otac, bila dostupna još 14 sati, a potom se telefon ugasio i porodica od tada više nema nijedan trag o tome gdje se djevojka nalazi.