Oglasio se otac nestale Ane Radović iz Čačka.

Ana Radović (20) iz okoline Čačka nestala je u nedelju 23. novembra kada je krenula za Beograd, a sada se njen otac Miloš oglasio za "Blic". Porodica moli sve građane da se javi najbližoj policijskoj stanici ako imaju bilo kakvu informaciju o njoj.

Ana je nestala kada je krenula sa Zlatibora u Beograd. Poslednji poziv obavila je sa bratom kada je bila blizu Čačka.

"Nakon toga telefon joj je bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je vjerovatnoća da je doživjela saobraćajnu nesreću mala. U policiji mi je rečeno da na dan njenog nestanka nije prijavljena nijedna saobraćajna nesreća", rekao je on.

Policija ispituje da li je njen nestanak povezan sa pretragom Morave i jezera Međuvršje koje se nalazi između Čačka i Užica. Da podsjetimo, sumnja se da je automobil sletio sa puta i završio u pomenutom jezeru.

Njena majka je u ponedeljak 24. novembra prijavila njen nestanak. Navodno se ispituje da li je ona bila u tom vozilu, da li su slučajevi povezani.

