Uhapšene dvije osobe zbog ubistva muškarca u Požarevcu.

Policija u Požarevcu rasvijetlila je ubistvo muškarca (46) u Požarevcu, uhapšene su dvije osobe. Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se saopštenjem o ovom zločinu koje prenosimo u cjelosti.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvijetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično djelo u saizvršilaštvu. Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana u periodu između 10. i 17.novembra ove godine, zadao više udaraca sekirom u glavu četrdesetšestogodišnjem muškarcu, nanijevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog djela, napustio kuću.

Policija je tijelo muškarca (46), nakon prijave njegovog nestanka zatekla u spavaćoj sobi, u kući u kojoj je prethodna dva mjeseca stanovao zajedno sa Ž. N. Na osnovu predloga Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, sudija za prethodni postupak je osumnjičenom G. S. odredio mjeru pritvora do 30 dana, dok je Ž. N. nakon raspisane potrage i intenzivnog operativnog rada policije, jutros pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva, određeno mu je zadržavanje do 48 sati", navodi se u saopštenju.