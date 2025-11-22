Sigurnosne kamere snimile su ubistvo mladića na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Prema saznanjima "Kurira", sigurnosne kamere snimile su ubistvo mladića T.P. (23), jednog od vođe navijača Partizana danas u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu. Na Voždovcu je pronađen zapaljeni skuter koji su koristili napadači koji su i dalje u bekstvu.

"Sumnja se da je T. P. išao stazom koja vodi kroz zgrade i navodno je u jednom trenutku video da ga neko prati, potrčao je ka kladionici, a napadač ga je sustigao i počeo da rešeta. Napadač je nakon toga pobjegao u nepoznatom pravcu i za njim se intezivno traga u policijskoj akciji Vihor. Kamere su navodno, snimile brutalno ubistvo", otkrio je izvor "Kurira".

Pogledajte fotografije sa mjesta ubistva na Novom Beogradu

Da podsjetimo, tijelo ubijenog mladića, za kog se sumnja da je bio jedan od vođa navijača Partizana, pronađeno je na travnatoj površini iza trafike. Potraga za ubicama je u toku, policija je odmah nakon zločina pokrenula akciju “Vihor 3” na teritoriji Novog Beograda i Zemuna.