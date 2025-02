U mjestu Veliki Crnić kod Požarevca ubijen je muškarac, a komšije su otkrile strašne detalje zločina za koji je osumnjičen sin ubijenog.

U mjestu Veliki Crnić kod Požarevca ubijen je muškarac J.J. nakon svađe sa sinom J.M. (38) koji je osumnjičen za zločin. Komšije su za "Kurir" otkrile strašne detalje ubistva.

Osumnjičeni je uhapšen i njemu je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 sati. Uhapšeni će u subotu biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.

"Čuli smo da je sin jedinac ubio oca i to iz lovačke puške. Pucao mu je direktno u glavu. Njih dvojica su se i ranije svađala, koliko znamo.

Stalno je bilo nekih čarki među njima. Nisu bili druželjubiva porodica, nekako su se cio život vodili parolom 'ne dira nas niko, pa ne diramo ni mi nikoga'. Nisu ostvarili neku blisku komunikaciju sa ljudima, iako su zbog posla kojim se bave dolazili u konatkt sa mnogo ljudi", započele su komšije.

Kako su rekli meštani, ubijeni je sa pokojnim ocem razvio posao kopanja i zidanja bunara. Nakon toga, počeo je sa sinom da se bavi građevinskim poslovima.

"Radio je sa pokojnim ocem, ali je nakon njegove smrti batalio taj posao. Međutim, ubrzo je počeo sa sinom da radi građevinske poslove, ali ne samo to, nego su znali i da sijeku drva, kopaju rake na groblju... Bili su vrijedni, ali su znali i da popiju, pa mislim da je to možda dovelo do svađe", a potom i do ubistva", dodaju komšije.

Porodica je, prema riječima meštana, prodala svu zemlju koju je imala u posjedu. Poslije toga se više nisu bavili poljoprivredom.

"Osumnjičeni sin nije bježao, ostao je u kući kada su došli da ga hapse. Ne znam šta mu je to trebalo, a iskreno pokušavao sam da se sjetim odakle mu puška i oružje i nisam uspio. Nikada oni nisu imali oružje, možda su ga sad nabavili u skorije vrijeme, to ne znam.

Krvi je bilo svuda po kući. Supruga preminulog, odnosno majka uhapšenog, vrištala je od muke i nemoći da spriječi tragediju, kažu da je bilo strašno!", zaključile su komšije.

