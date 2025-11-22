Dvojica napadača na skuteru bez tablica ubila su danas Tadiju Pantića na Novom Beogradu, a policija pod akcijom Vihor 3 traga za izvršiocima dok su očevici u šoku.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dvojica muškaraca, bila su na skuteru kada su prišla Tadiji Pantiću (25) i pucala mu u glavu i tuhelo. Pucnje su čuli očevici, brojni očevici, a ubrzo su ugledali telo mladića iza trafike.

Skuter je bio bez tablica. Cijeli kraj gdje se odigrao zločin danas nešto prije podneva je prekriven kamerama. Ubrzo na lice mjesta stigla je Hitna pomoć, ali i policija, počeo je uviđaj.

Prijatelji ubijenog su odmah stigli, a tu se našla i njegova sestra koja je kršila ruke u očaju, plakala i molila policajce da joj dozvole da vidi brata još jedanput.

Tadija je, kako mediji saznaju, bio vođa navijača Partizana iz Zemuna, i dosad je dva puta izbijegao silne napade.

Na snazi je akcija Vihor 3, na Novom Beogradu i Zemunu.