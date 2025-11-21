Na Vračaru došlo do tuče ispred marketa, muškarac teško povrijeđen udarcem u glavu, napadač uhapšen.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na Vračaru je danas došlo do tuče ispred jednog marketa posle svađe dvojice muškaraca, saznaju mediji.

"Napad se dogoido u Makenzijevoj ulici oko 14.45 časova kada je, kako se sumnja, M. P. (21) posle svađe udario u glavu muškarca koji je od siline udarca pao i udario glavom o beton", navodi izvor i dodaje:

Povrijeđeni je bez svijesti transportovan u Urgentni centar u Beogradu, a brzom i efikasnom akcijom policije osumnjičeni napadač je uhapšen.

Prema riječima očevidaca, prvu pomoć povređenom mladiću pružio je poznati voditelj TV Pink Nemanja Velikić.

"Voditelj se slučajno zatekao na tom mjestu. Kada je video da muškarac onesviješćen leži na pločniku prišao je da pomogne", naveo je očevidac.