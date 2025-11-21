Akterke događaja, oba ženska lica, su identifikovane i pronađene. Jedna od njih je uhapšena zbog krivičnog djela, dok je druga prekršajno procesuirana. Identifikovana su i lica koja su prisustvovala tuči.

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica rasvijetlili su tuču između dva ženska lica, čiji je snimak objavljen na društvenim mrežama a potom i u jednom broju medija.

Akterke događaja, oba ženska lica, su identifikovane i pronađene. Jedna od njih je uhapšena zbog krivičnog djela, dok je druga prekršajno procesuirana. Identifikovana su i lica koja su prisustvovala tuči.

Službenici Jedinice kriminalističke policije za suzbijanje maloljetničke delinkvencije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, naime, došli prvo do informacije o događaju a potom i u posjed snimka na kojem se vidi da je došlo do tuče između dva lica ženskog pola, te da je jedna od te dvije ženske osobe na kraju tuče, dok se nalazila na podu, usljed udaraca na trenutak

izgubila svijest.

Policijski službenici su preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti, koje su dovele do identifikovanja i pronalaska ova dva ženska lica, a radi se o maloljetnicama. Od njih su u policijskim prostorijama uzete izjave na zapisnik, u skladu sa procedurama postupanja sa maloljetnim licima.

Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su ove dvije maloljetnice zakazale tuču u jednom napuštenom objektu u Podgorici, a zbog nesuglasica koje su prethodno imale.

Tokom tuče su jedna drugoj zadale više udaraca šakama u predjelu glave i tijela, dok su prisutna lica koja su prisustvovala zakazanoj tuči sve ovo snimala mobilnim telefonima, uz podstrekavanje na tuču povicima koja su im ova lica upućivala.

Jedna maloljetnica, stara 15 godina, koja je tokom tuče usljed udaraca nakratko izgubila svijest, je zadobila povrede, dok druga maloljetnica, stara 14 godina, u tuči nije povrijeđena.

O svemu je obaviješten nadležni državni tužilac za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je kvalifikovao događaj i naložio da se jedno od ova dva ženska lica liši slobode.

Policija je uhapsila maloljetnicu staru 14 godina, zbog sumnje da je, na štetu druge maloljetnice počinila krivično djelo laka tjelesna povreda. Protiv druge maloljetnice, stare 15 godina, je nadležnom Sudu za prekršaje podnijeta prekršajna prijava zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru – fizički napad.

Osumnjičena maloljetnica koja je uhapšena, uz krivičnu prijavu, biti privedena nadležnom tužiocu.

Policija, u koordinaciji sa postupajućim tužiocem, preduzima aktivnosti u vezi sa utvrđivanjem krivične i prekršajne odgovornosti lica koja su prisustvovala zakazanoj tuči, a čiji je identitet policiji poznat.