Novi zakon zabranjuje reklamiranje igara na sreću na javnim mjestima, uključujući bilborde, panoe i druge vidljive površine, dok se isticanje naziva i logotipa dozvoljava samo na legalnim objektima i vozilima priređivača.

Novim zakonom gotovo je potpuno zabranjeno oglašavanje igara na sreću u javnom prostoru. Ministarstvo finansija ističe da zakon predstavlja važan korak u regulisanju ove oblasti, jer štiti javno zdravlje, podstiče odgovorno ponašanje i smanjuje rizik od zavisnosti od igara na sreću.

Prema članu 19, stav 1 Zakona, zabranjeno je oglašavanje igara na sreću na javnim mjestima. To uključuje isticanje naziva, logotipa, boja i drugih vizuelnih elemenata priređivača, kao i promociju konkretnih igara, web stranica, aplikacija ili pogodnosti poput bonusa i nagrada. Ova zabrana odnosi se na sve vidljive površine, uključujući bilborde i panoe.

Zakon ipak predviđa izuzetke: dozvoljeno je isticanje naziva i logotipa na objektima gdje se igre legalno priređuju, pod uslovom da ne sadrži poziv na igranje. Takođe, brendiranje vozila priređivača je dopušteno samo logotipom, bez promotivnih poruka.

Ministarstvo napominje da su ove mjere značajan korak ka uređenijem društvu, smanjenju uticaja reklama na rizično ponašanje i prevenciji prekomjernog igranja. Priređivači i druge firme pozivaju se da poštuju zakon, jer njegovo kršenje predstavlja prekršaj sa sankcijama. Dosljedno poštovanje pravila jača povjerenje građana i doprinosi odgovornom upravljanju rizicima povezanima sa igrama na sreću.