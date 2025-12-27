Broj zaposlenih u državnim preduzećima u Crnoj Gori porastao je za gotovo 30 odsto u periodu od 2020. do 2024. godine, pokazuje analiza Ministarstva finansija, uz istovremeni rast prihoda i povećane finansijske rizike dijela kompanija.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Broj zaposlenih u državnim preduzećima u Crnoj Gori povećan je za 3.147 u periodu od 2020. do 2024. godine, što predstavlja rast od gotovo 30 odsto, pokazuje agregatna analiza finansijskog poslovanja ovog sektora za 2024. godinu, koju je izradilo Ministarstvo finansija, piše Pobjeda.

Nakon pada zaposlenosti tokom 2020. godine, izazvanog stečajem nacionalne avio-kompanije i posljedicama pandemije, uslijedio je kontinuirani rast broja zaposlenih. U 2024. godini državna preduzeća zapošljavala su 13.895 radnika, što je za 2,3 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Zaposleni u državnim kompanijama čine između pet i šest procenata ukupne zaposlenosti u Crnoj Gori, uz blago smanjenje tog udjela zbog bržeg rasta privatnog sektora.

Država ima većinsko vlasništvo u 50 preduzeća, uglavnom u oblastima saobraćaja, energetike, turizma i zaštite životne sredine. Ukupni poslovni prihodi tih kompanija u 2024. godini premašili su milijardu eura, što čini oko 14,8 odsto bruto domaćeg proizvoda, dok ukupna vrijednost kapitala iznosi 3,64 milijarde eura, odnosno skoro polovinu BDP-a.

Poslovni rezultati sektora varirali su tokom prethodnih godina. Nakon gubitka zabilježenog 2021. godine, državna preduzeća su u 2022. i 2023. ostvarila značajan rast dobiti, dok je u 2024. neto dobit smanjena na 75 miliona eura. Iako je većina kompanija poslovala pozitivno, oko trećine je i dalje u gubitku, a 17 preduzeća svrstano je u kategoriju visokog ili veoma visokog finansijskog rizika.

Uprkos izazovima, fiskalni efekat državnih preduzeća na budžet bio je pozitivan. Tokom 2024. godine neto doprinos budžetu iznosio je 64,3 miliona eura, dok su poreske uplate dostigle oko 128 miliona eura. Istovremeno, poreski dug sektora nastavio je da raste i početkom 2025. godine premašio je 40 miliona eura.

U zaključku analize Ministarstva finansija navodi se da, iako sektor državnih preduzeća ima važnu ulogu u ekonomiji i bilježi određene pomake, dugotrajni gubici dijela kompanija i rast finansijskih rizika ukazuju na potrebu za snažnijom kontrolom i ciljanim mjerama za unapređenje njihovog poslovanja.