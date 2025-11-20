Snimak se završava trenutkom kada jedna od maloljetnica pada u nesvijest nakon što ju je druga nokautirala, dok okupljeni pokušavaju da je osvijeste.

Izvor: MONDO

Policija je identifikovala, pronašla i u Centar bezbjednosti Podgorica dovela dvije maloljetne djevojke čija tuča je snimljena i objavljena ranije danas na društvenim mrežama.

Od njih su uzete izjave, a obrada predmeta je u toku, kazali su "Vijestima" iz Uprave policije.

Ranije danas objavljen je snimak na kojem se vidi tuča dvije djevojke, dok više muškaraca i djevojka stoje oko njih, snimaju i navijaju uz vulgarne povike i uvrede na račun obje djevojke.

Na snimku se čuje kako jedna od muškaraca uči jednu od akterki da udari drugu glavom u pod.

Ali i "Jano čekić, udri, udri"...

Jedna od djevojaka govori im "pi ku*ve glupe"...

Snimak se završava trenutkom kada jedna od maloljetnica pada u nesvijest nakon što ju je druga nokautirala, dok okupljeni pokušavaju da je osvijeste.