Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da je ruska strana pristala da proda svoj dio vlasništva u NIS-u

Izvor: YT/NISSrbija/MONDO/Uros Arsic

"Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj dio vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), to je 56,15%. Oni pregovaraju o tome. Mi smo veoma uključeni i informisani, naravno, o tim pregovorima. Dajemo komentare ne na dnevnom nego na satnom nivou, zato što smo mi drugi najveći akcionar sa 29,8% i zato što nam je u vitalnom interesu da NIS nastavi da posluje, da nastavi da uspješno posluje, jer je on apsolutno neophodan za energetsku stabilnost naše zemlje" rekla je Dubravka Đedović Handanović.

Ko je treća strana

Objašnjava i zbog čega se država još ne oglašava kada je riječ o trećoj strani uključenoj u pregovore.

"Razlog zbog kojeg još uvijek nismo izašli u javnost koja je treća strana je zato što su to poslovni razgovori ozbiljnih kompanija i dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča, ali od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste vidjeli, veoma smo transparentno do sada komunicirali o svemu. Naš zahtjev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da što pre obezbedi novi dotok sirove nafte iz Janafa" dodaje ministarka.

Bez nafte 43 dana

Ministarka je govorila i o trenutnoj energetskoj situaciji u Srbiji.

"Podsjećam vas, 43 dana nikakva nafta nije stigla u Srbiju, građani to nisu osjetili, to je upravo zato što smo naporno radili da budemo spremni za sve scenarije ukoliko i kada dođe do izazova sa naftnom industrijom Srbije. Ono što je takođe važno je da je NIS podnio zahtjev preko svojih advokata u Sjedinjenim Državama, američkoj vladi, za produženje licence za rad, znači da može da nastavi da doprema sirovu naftu, da može da rafinerija nastavi sa radom i mi sada čekamo odluku američke vlade da kaže da li je to što su oni predložili, a naravno u što smo mi uključeni, da li je to u redu."