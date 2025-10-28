Vučić najavio da će zvati Orbana zbog sankcija NIS-u.

Izvor: YT/NISSrbija/Pink

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Uzbekistanu, u četvorodnevnoj posjeti, a nakon prvih sastanaka, obratio se građanima Srbije. Posebno je govorio o stanovima za mlade, a potom se osvrnuo na sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS) i najavio je da će u toku večeri razgovarati sa premijerom Mađarske, Viktorom Orbanom.

"Rekao sam da ne mogu da garantujem da ću da nacionalizujem rusku imovinu. Mrzim taj preriod od '45 do '49. Srbija mora da živi, Srbija mora da diše. Imam obavezu prema građanima Srbije kao predsjednik republike, kao neko ko ima ubjedljivo najveći legitimitet u zemlji i danas. Već imamo raznih problema, ali te probleme rješavamo i neću da zamaram time bilo koga", započeo je Vučić.

Predsjednik Srbije je rekao da se na dnevnom nivou sa saradnicima bavi ovim problemom. U narednim danima imaće više informacija.

"Na dnevnom nivou imamo štabove, gledamo kako da rješavamo, možda ćemo za koji dan uspjeti da produžimo rad rafinerije, da to bude do 17, 18, možda i 20. novembra, ali to nam problem neće riješiti. Moramo zimu da dočekamo spremni, tu nam je i mazut. Mazut koristite u toplanama, da povećate kalorijsku vrijednost uglja, da imamo za svaki slučaj. Milion stvari radimo na dnevnom nivou, puca mi glava od brojeva."

Naglasio je da Srbija nije zaslužna za trenutne probleme u kojima se nalazi sa kompanijom NIS. Imao je i molbu za američke partnere.

"I sve to ne našom krivicom. Pitanje je u svemu tome električne energije, ako je tačno da će zima biti najhladnija. Bezbroj problema, imamo najgoru hidrološku situaciju u poslednjih 36 godina, nevjerovatno. A kada dogovorim uvoz nafte sa Orbanom, oni izađu sa izjavom da li je neko uništio, bacio neku bombu, bog zna. Ili samo od sebe, što mi je čudno, više ni od MOL-a ne možemo da očekujemo.

Večeras ću da zovem Orbana i Sijatra da vidim, ali riješićemo to. Molim naše američke partnere da nam ne uvode sekundarne sankcije za naše finansijske institucije, da nas puste do sredine decembra, pa neka nam najave bar 7 dana ranije, pa da obezbijedimo siguran život i budućnost našim bankama, a i drugima koje rade u našem sistemu", objasnio je predsjednik Srbije situaciju sa NIS-om.