Izvor: PROMO

Iako su američke sankcije poljuljale tržište, interesovanje za akcije Naftne industrije Srbije (NIS) nikada nije bilo veće. Trenutna cijena akcije na Beogradskoj berzi iznosi 745 dinara dinara, što mnogi analitičari vide kao znak da je tržište i dalje stabilno - iako pod političkim pritiskom.

Kupovina akcija NIS-a (trenutno se kotira na Beogradskoj berzi pod simbolom NIIS) danas je moguća, ali ne više na šalteru “Pošte Srbije”, već isključivo preko brokerskih kuća koje su registrovane za trgovinu hartijama od vrijednosti. Građanin koji želi da postane akcionar mora najprije da otvori račun kod brokera ili banke sa brokerskom službom, a zatim da podnese kupovni nalog za simbol NIIS. Kada se nalog poklopi sa ponudom na tržištu, transakcija se izvršava, a vlasništvo se bilježi u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

NIS ima ukupno 163.060.400 akcija, svaka nominalne vrijednosti 500 dinara, dok je, prema poslednjem godišnjem izveštaju, knjigovodstvena vrijednost jedne akcije 2.368,2 dinara a ukupan kapital kompanije procenjuje se na više od 81,5 milijardi dinara. Većinski vlasnik i dalje je ruski „Gasprom njeft“, dok Republika Srbija drži značajan manjinski paket.

Oni koji su još 2010. godine dobili pet besplatnih akcija, do sada su samo kroz dividende zaradili oko 7.000 dinara, a novi ciklus isplate očekuje se 22. oktobra. Građani koji nemaju aktivan račun u banci novac mogu podići direktno na šalterima “Pošte Srbije” - uz ličnu kartu i jednostavnu izjavu da žele da podignu dividendu od besplatnih akcija.

Iako se čini da je NIS pod pritiskom zbog sankcija i nestabilnog tržišta nafte, cijena njegovih akcija drži se čvrsto iznad 700 dinara, što ga i dalje čini jednom od najsigurnijih hartija na domaćem tržištu kapitala. U trenutku kada se mnogi investitori povlače iz energetskog sektora, interesovanje domaćih građana da kupe “dio NIS-a” pokazuje da povjerenje u kompaniju nije nestalo - naprotiv, ponovo raste.