Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije ponovo je potvrdio optužnicu protiv M. S. i još nekoliko okrivljenih, kojima se na teret stavlja krivično djelo nesavestan rad u službi, navedeno je u saopštenju ovog suda. Optužnicu je 4. marta 2025. podnijelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije.

Ova optužnica je već jednom bila potvrđena, 17. aprila 2025. godine, ali je Apelacioni sud u Beogradu 8. jula 2025. uvažavanjem žalbi branilaca okrivljenih ukinuo to rešenje i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Kako je tada navedeno u obrazloženju Apelacije, prvostepeni sud nije dao jasno obrazloženje o tome da li je optužnica podnijeta od ovlašćenog tužilaca da li je u predmetu nadležno Javno tužilaštvo za organizovani kriminal ili Više javno tužilaštvo, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije.

U ponovljenom postupku, vijeće Višeg suda je na sednici od 17. novembra 2025. godine utvrdilo da je u trenutku podizanja optužnice za postupanje bio nadležan upravo sudski i tužilački organ koji je predmet vodio Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije. Kako se ističe, sud je u novom rešenju dao "jasne i detaljne razloge" koji potkrepljuju ovaj stav.

Novim rešenjem, optužnica je konačno potvrđena, čime se stvaraju uslovi za nastavak krivičnog postupka protiv M. S. i drugih okrivljenih.