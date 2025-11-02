U subotu, 1. novembra, obilježeno je godinu dana od pada nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Godišnjica pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, u kojem je poginulo 16 ljudi, a jedna osoba teško povrijeđena – obilježena je tokom jučerašnjeg dana parastosima i komemorativnim skupovima u zemlji, regionu i svijetu.

Ispred Železničke stanice u Novom Sadu građani su palili svijeće, donosili cvijeće i odali poštu stradalima u prošlogodišnjem padu nadstrešnice.

U Sabornoj crkvi u Novom Sadu mitropolit bački SPC Irinej služio je parastos za poginule u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Patrijarh srpski Porfirije je u hramu Svetog Save na Vračaru služio parastos stradalima u padu nadstrešnice u Novom Sadu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijera Đura Macuta i drugih zvaničnika. Parastos je održan i u Nišu, kao i u hramu Hrista Spasitelja u Banjaluci.

Komemorativni skup ispred Železničke stanice u Novom Sadu

U Novom Sadu građani su se okupili na 16 lokacija odakle su došli do Željezničke stanice.

Prethodnog dana u 11.52, tačno vrijeme pada nadstrešnice 1. novembra 2024. godine, 16-minutnom tišinom su okupljeni građani odali poštu za 16 žrtava.

Okupljanje je završeno uveče, šesnaestominutnom tišinom na Keju žrtava racije.

Grupa Srba sa Kosova i Metohije koji pješače ka Novom Sadu zajedno sa građanima iz Kraljeva, Raške i Čačka u Crkvi svetih Joakima i Ane kod Preljine zapalio je sveće za tragično nastradale u Novom Sadu.

U Beču, Utrehtu, Ljubljani, Rimu, Barseloni i Minhenu, i drugim gradovima širom svijeta održani su komemorativni skupovi koje je organizovala srpska dijaspora.

Na Trgu republike Beograđani su prethodne večeri palili svijeće i ostavljali cvijeće odajući počast poginulima u padu nadstrešnice. Vlade Srbije i Republike Srpske proglasile su 1. novembar Danom žalosti.

39.000 građana na komemorativnom skupu u Novom Sadu

Oko 39.000 građana okupilo se juče u Novom Sadu na javnom okupljanju povodom godišnjice tragedije kada je na željezničkoj stanici poginulo 16 osoba.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava javnost da se danas, u Novom Sadu, od 10 časova, održava neprijavljeno javno okupljanje povodom obilježavanja godišnjice od tragedije kada je usled pada nadstrešnice na železničkoj stanici u ovom gradu poginulo 16 građana", navedeno je u saopštenju.

"U piku održavanja ovog neprijavljenog javnog okupljanja, na području grada Novog Sada, od 11.52 do 12.08 časova, bilo je prisutno oko 39.000 građana, koji su u Novi Sad pristigli sa teritorije cijele Republike Srbije", saopštio je MUP.

"Nakon toga, građani su počeli da se razilaze, a trenutno se jedan broj građana javnog okupljanja okupio na Keju žrtava racije. U dosadašnjem dijelu ovog javnog okupljanja nije bilo incidenata ni bezbjednosno interesantnih događaja".

"Ministarstvo unutrašnjih poslova u skladu sa zakonom preduzima mere i radnje iz svoje nadležnosti na očuvanju bezbjednosti svih građana i imovine", zaključeno je u saopštenju.

Potvrđena optužnica

Odlukom Višeg suda u Beogradu ponovo je potvrđena optužnica protiv dvoje članova Komisije za tehnički pregled Železničke stanice u Novom Sadu.

Optužnica je podignuta protiv menadžera Infrastrukture Železnice Srbije i dvoje članova Komisije za tehnički pregled Željezničke stanice u Novom Sadu.

Sud je kako se saznaje, juče u postupku ponovnog odlučivanja po nalogu Apelacionog suda, donio prvostepeno rešenje kojim je potvrdio ovu optužnicu.

Optužnica tereti Slobodanku K, menadžera za razvoj investicija AD "Infrastruktura Železnica Srbije" sa sjedištem u Beogradu, predsjednika Komisije za tehnički pregled Milutina S. i člana te Komisije Biljane K, a u vezi sa izvršenjem nekoliko krivičnih djela sa koruptivnim elementom, koja su imala za posledicu pad nadstrešnice na toj Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine, usled čega je stradalo 16 ljudi, a dvoje teško tjelesno povrijeđeno.

Optužnica protiv njih je podignuta jer postoji opravdana sumnja da su njihovi propusti doprinijeli i da su u uzročno-posledičnoj vezi sa pomenutom tragedijom, jer bi oni, da su savjesno postupali i izvršili dužnost vanrednog pregleda, kao i kontrole ispunjenosti uslova u toku samog probnog rada, onda mogli vizuelno da uoče znake loma i povećanog ugiba na nadstrešnici u danima koji su prethodili njenom obrušavanju.

Slobodanki K. optužnicom se na teret stavlja krivično djelo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 1 Кrivičnog zakonika i krivično djelo Teško djelo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.

Milutin S. i Biljana K. optužnicom terete za krivično djelo Nesavesan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 u vezi sa stavom 3 Кrivičnog zakonika i krivično delo Teško delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 2 i stav 3 Кrivičnog zakonika u vezi sa članom 278 stav 2 Кrivičnog zakonika.