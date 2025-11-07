Mensur se oglasio na društvenim mrežama.
Stravičan požar koji je 4. novembra zahvatio Dom penzionera u Tuzli zavio je Bosnu i Hercegovinu u crno. U ovoj nezapamćenoj tragediji, prema poslednjim informacijama, život je izgubilo 13 osoba, dok je 35 ljudi potražilo ljekarsku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.
Zbog velikog broja žrtava i razmjera nesreće, u Tuzlanskom kantonu proglašen je dan žalosti, a cio region izražava tugu i solidarnost sa porodicama nastradalih.
"Kako se neko zapali, pa vidiš da gori": Skandalozna izjava Crnogorca nakon stravičnog požara u Tuzli
Dok društvene mreže preplavljuju poruke saučešća, tuge i podrške, jedna izjava izazvala je šok i bijes javnosti.
Mensur Ajdarpašić oglasio se povodom tragedije, ali su njegove riječi izazvale lavinu negativnih komentara, posebno zato što se nije obazirao na činjenicu da su se u domu nalazili nepokretni i teško oboljeli.
"Pa kako je moguće danas da od požara ljudi ginu, samo mi recite? Kako se neko zapali u požaru? Pa vidiš da gori, onda trčiš i bježiš" rekao je Mensur i izazvao bijes javnosti širom regiona.
Pomenuti Dom penzionera Tuzla je slovio kao jedan od najskupljih u državi.