Zbog serija likvidacija koje su se dogodile na današnji danoznačenog kao "Krvavi 14. oktobar"

Na današnji dan prije tačno pet godina, 14. oktobra 2020, klan Veljka Belivuka izvršio je četiri koordinisane likvidacije, kada su tog dana, u svega nekoliko sati, u Crnoj Gori Damir Hodžić i Adis Spahić ubijeni, Mile Radulović zvani Kapetan najprije otet, pa potom i on ubijen, dok je u Srbiji u kući strave u Ritopeku likvidiran i Lazar Vukićević.

Zbog tog užasa, koji je kasnije otkriven zahvaljujući presretnutim porukama sa kriptovane aplikacije Skaj, ovaj datum je zauvijek obilježen kao "Krvavi 14. oktobar".

Krvavi dan

Sve je počelo u ranim jutarnjim satima kada su Veljko Belivuk i njegov najbliži saradnik Marko Miljković ilegalno prešli granicu sa Crnom Gorom.

Po nalogu šefa kavačkog klana Radoja Zvicera, krenuli su da otmu visokopozicioniranog člana suparničkog škaljarskog klana, Mila Radulovića Kapetana. Radulović je, podsjetimo, bio jedan od ljudi od povjerenja vođa "škaljaraca". Nakon što su ga oteli, Belivuk i Miljković iskoristili su njegov kriptovani telefon da namame Lazara Vukićevića u smrtonosnu zamku u Ritopeku.

Samo nekoliko sati prije otmice Kapetana, dvojica vođa klana već su ubili Damira Hodžića i Adisa Spahića. Prema porukama sa Skaja, Hodžić i Spahić su pokušali da pruže otpor.

"Umalo da izginemo" pisali su svojim saradnicima Belivuk i Miljković, kada su rekli da su "jedva izvukli živu glavu".

Tijela Damira Hodžića i Adisa Spahića nisu pronađena, a ono što su njihove porodice, kada su prijavile nestanak, rekle policiji je da je Spahić pošao da Hodžića odveze negdje. Spahić je tog dana napustio renoviranje svog frizerskog salona i majci rekao da se vraća brzo i da samo ide da "odveze Dada", misleći na Hodžića. Posle toga izgubio im se svaki trag.

Tijela su prebacivana iz septičke jame gdje su ih prvobitno bacili počinioci, prema navodima tužilaštva. Oni su ubijeni u okolini Podgorice, a počinioci su, u periodu od 14. do 15. oktobra 2020. godine, izmjestili njihova tijela iz septičke jame.

Maltretiranje "iz petnih žila"

U isto vrijeme, njihova ekipa u Beogradu pripremala se za otmicu Vukićevića. Koristeći Kapetanov telefon, poslali su mu poruku.

"Brate, bi li išao da ispitaš Vepra? Al sve, brate, sve!" pisalo je u poruci na koju Vukićević, ne sluteći da je šalje sam Belivuk i da je riječ o zamci, odgovara: "Šta god treba, brate moje. Ako hoćeš i u akciju da idemo."

Tako su Belivukovi ljudi, prema Skaju, napravili zamku koja se završila krvoprolićem.

"Kapetanov čovjek", koji je trebalo da ga pokupi, bio je zapravo Nemanja Đurić, član Belivukovog klana. Odvezao ga je pravo u kuću strave u Ritopeku, gdje su mu već bile pripremljene prostorije za mučenje i egzekuciju.

U međuvremenu, Belivuk i Miljković iz Crne Gore preko Skaja nadgledaju sve, šalju poruke, traže izvještaje i naređuju da Vukićevića "maltretiraju iz petnih žila". U jednoj od poruka Belivuk čak traži da ga spoje telefonom sa zarobljenim Lazarom.

- E ovdje Vepar, druže! Gdje si, Laki? Znaš li kome će ‘grobari’ da p*še? Znaš li da će da te biju toliko da moliš da te ubiju? Sve ćemo vas pobiti, sve!

Prema porukama članova, mučili su ga satima, a Belivuk je zahtijevao da mu se prenese svaki detalj, govoreći da ga "to hrani".

Novi rođendan

Sudeći po porukama, klan je imao namjeru da Vukićevića ispituje i muči najmanje dva dana prije nego što ga ubiju, ali nisu očekivali da će, čim su stigli u Ritopek, Lazar pokušati da se brani i izvaditi pištolj “glok”. U rvanju sa njim Miloš Budimir polomio je prst, uspjeli su da ga savladaju tako što su ga brutalno pretukli. To im je, sudeći po razgovoru, pokvarilo planove da ga duže muče, ali su se nad Vukićevićem iživljavali satima.

Dok su u Ritopeku ubijali Vukićevića, Belivuk i Miljković su u Crnoj Gori završavali "posao" sa drugom žrtvom, Kapetanom. Njegovi djelovi tijela pronađeni su tek nekoliko mjeseci kasnije na Lovćenu.

Sam Belivuk kasnije je u porukama pisao kako je 14. oktobar "dan koji će slaviti kao novi rođendan", nazivajući ga "velikim danom za sve".

Šarac ih prozreo

Te iste večeri, klan je pokušao da namami i Aleksandra Šarca, bliskog škaljarskom klanu. Ipak, on nije nasjeo na poruke.

- Brate, batali Šarca, ništa danas... njega ćemo da oderemo sjutra na ulici - pisali su preko Skaja.

Sjutradan, 15. oktobra, Šarac je ubijen na parkingu tržnog centra na Novom Beogradu kada je ispaljeno više hitaca iz neposredne blizine.