Miloš Budimir saslušan je kao svjedok u postupku protiv supruga Belivuka i Miljkovića.

Izvor: PINK TV/Printscreen/ Petar Aleksic/Kurir

Danas je u Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno suđenje suprugama vođa klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, Bojani Belivuk i Tanji Miljković, zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ulagale u legalne tokove. Miloš Budimir, kome se sudi kao pripadniku klana Belivuka i Miljkovića, je danas kao svjedok saslušan u ovom postupku, piše "Kurir".

Prema njegovim riječima, oni su mjesečno dobijali novac od Partizana. Oni su potom taj novac u kovertama nosili biznismenu Aleksandru Papiću.

"Aleksandar Papić je onako proćelav, nosi naočare. Viđao sam ga na stadionu, a skoro kad je uhapšen viđao sam ga svaki dan u zatvoru.

Rekao mi je u zatvoru da sam smršao i osijedio, a svaki dan me ispod prozora molio, pošto ga je tužio neki momak iz Novog Sada da ga je jurio pištoljem, da nađem tog momka da povuče prijavu protiv njega. On je pričao da ne poznaje moga brata, a viđali smo ga svaki dan od kako smo sredili restoran na stadionu u proljeće 2019", rekao je Budimir odgovarajući na pitanja Belivuka.

Optužnicom za ulaganje novca u kuće, placeve i stanove, obuhvaćeni su i optuženi pripadnik kriminalne grupe Filip Ivanovski i njegova supruga Marija. Budimir je nastavio da govori o poznanstvu sa Belivukom i ostalim optuženim pripadnicima klana.

"Poznajem Veljka, Marka, Filipa, njihove žene. Poznajem sve osim Belivukove tašte. Marka znam cio život, znam ga tu iz kraja, odrasli smo zajedno. Veljka i Filipa sam upoznao 2018. Oni su mi prijatelji, imam rođenog brata, ali oni su mi kao braća.

Marko je sa 16 godina počeo da radi poslove obezbjeđenja, radio je na vratima. I Veljko je radio na vratima, obezbjeđenje, a Filip je zaposlen i u nekoj firmi u Pančevu. Marko i Veljko su i držali obezbjeđenje, imali su i ljude koji rade za njih. Imali su zaradu i kao navijači, išli smo na utakmica Partizana i dobijali smo od kluba 100.000 eura godišnje. Dobijali smo mjesečno, ali je na godišnjem nivou to bilo 100.000.

Ja sam lično imao mjesečno od kluba 500 eura, nekada i 1.000 eura. Aleksandar Papić je za košarkaši klub donosio 25.000 eura mjesečno, dolazio je u baštu restorana i ja sam više puta od njega preuzeo koverat kada Veljko i Marko nisu tu. Znam da je bilo po 25.000 eura u koverti, jer je Veljko brojao, ja sam imao 1.000 eura od toga i toliko i moj brat. Papić je često znao da kasni s tim parama, prilikom našeg hapšenja kasnio je četiri ili pet mjeseci", nastavio je on.

Na kraju je ispričao kada je upoznao Papića. On je prvo nosio novac Miljkoviću, a kasnije Belivuku.

"Tada sam upoznao i ovog gospodina Papića koji je skoro uhapšen za korupciju. Donosio je pare Marku Miljkoviću, a posle kada je Veljko pušten iz kućnog pritvora, donosio je njemu keš na ruke", zaključio je Budimir.

(Kurir/MONDO)