Izvor: Kurir/Marko Karović

Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, kojima se danas u Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja suđenje za pranje para, stigle su odvojeno, u razmaku od pola sata u zgradu suda u Ustaničkoj ulici.

U sud je petnaestak minuta prije pičetka suđenja stigao i Vladimir Vuletić, bivši funkcioner FK Partizan, koji bi trebalo da bude saslušan kao svjedok.

Podsjetimo, Bojani i Veljku Belivuku, Tanji i Marku Miljkoviću, kao i bračnom paru Filipu i Mariji Ivanivski sudi se za pranje para, odnosno zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove, kupovinom i opremanjem kuća, stanova, placeva, automobila.

(Kurir/Mondo)