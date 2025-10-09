Supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas su odvojeno stigle u Specijalni sud u Beogradu, gdje se nastavlja suđenje u predmetu pranja para.
U sud je petnaestak minuta prije pičetka suđenja stigao i Vladimir Vuletić, bivši funkcioner FK Partizan, koji bi trebalo da bude saslušan kao svjedok.
Supruge Belivuka i Miljkovića opet u sudnici: Nastavlja se suđenje, stigao i bivši funkcioner FK Partizan
Podsjetimo, Bojani i Veljku Belivuku, Tanji i Marku Miljkoviću, kao i bračnom paru Filipu i Mariji Ivanivski sudi se za pranje para, odnosno zbog sumnje da su novac zarađen od kriminala ubacivali u legalne tokove, kupovinom i opremanjem kuća, stanova, placeva, automobila.
