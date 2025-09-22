Veljko Belivuk i Marko Miljković zatražili su od Specijalnog suda u Beogradu da se ukine status svjedoka saradnika Srđanu Laliću i Nikoli Spasojeviću, nakon što ih je grčko pravosuđe optužilo za likvidacije "škaljaraca" u Atini i na Krfu 2020. godine.

Veljko Belivuk i Marko Miljković, kojima se sudi kao organizatorima kriminalne grupe koja stoji iza sedam ubistava, trgovine drogom i oružjem, kao i jednog silovanja na stadionu Partizana, zatražili su danas od sudskog vijeća Specijalnog suda u Beogradu da ukine statuse svjedoka saradnika Srđanu Laliću i Nikoli Spasojeviću.

Kako su dvojica optuženih za stvaranje kriminalne grupe "Principi" izjavila pred sudom, grčko pravosuđe optužilo je Lalića i Spasojevića za učešće u likvidacijama "škaljaraca" u Grčkoj 2020. i za njima raspisalo poternice.

"Nova okolnost, mislim da niste upućeni, a ja sam obavijestio i glavnog tužioca Mladena Nenadića, a tiče se svjedoka saradnika Lalića i Spasojevića. Obojica su dobila status okrivljenih u Grčkoj i za njima je raspisana potjernica. Oni ovdje, u predmetu koji se za ista krivična djela vodi pred Specijalnim sudom, imaju status svjedoka. Naša država je potpisala sporazum o formairanju zajedničkog istražnog tima sa Grčkom, za taj predmet. Tražim da se držimo zakona i da tužilac ukoliko želi da radi zakonito, postupi kako zakon nalaže i da, pošto je protiv njih pokrenut novi postupak, oduzme im status svjedoka saradnika", rekao je advokat Dejan Lazarević, koji brani Belivuka i Miljkovića.

Bivši pripadnici klana, podsjetimo, "nagodili" su se s tužilaštvom i svjedočili o svim zločinima, kako onim koji su obuhvaćeni optužnicom, tako i onima koji nisu bili riješeni. Pred sudom su govorili i o likvidacijama "škaljaraca" Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu 2020. na Krfu.

Za riječ se javio i Belivuk koji je optužnicom za četiri likvidacije u Grčkoj, označen kao organizator te kriminalne grupe.

"Istina je da su oni ovdje svjedoci, a u Grčkoj su okrivljeni. Istina je i da su za ovom govornicom Lalić i Spasojević priznali izvršenje krivičnih djela u Grčkoj. Lalić je ovdje rekao da je preko Skaj portala mogao da nađe gdje je ko, i da je dobio od izvjesnog Živkovića nalog da nađe gdje su Kožar i Hadžić i da je on odigrao ključnu ulogu, da ih je pronašao. Rekao je ovdje: 'Za to mi je obećan kilogram kokaina'. Spasojević je rekao da je od Soluna do Sivote prevezao ljude koji su izvršili krivično djelo. Janković ga je pitao: 'Da li je svjestan da će biti isporučen Grčkoj', on je rekao: 'Nije mi tako rečeno'", rekao je Belivuk i dodao:

"Uličnim žargonom, mi smo malo digli tenziju, da vidimo ko mu je i šta obećao. On je priznao da je učestvovao u ubistvima. Rekao je: 'Ja sam odustao od Krfa i ubistva Nikole Mitića', ali je priznao krivično djelo u Atini, i tužilac ga ne optužuje. Spasojević ne priznaje Krf, ali ga Grci optužuju. Sad ćemo da vidimo šta će tužilaštvo da preduzme, na vama je da li ćete da ukinete sporazume ili ne", rekao je Belivuk za sudskom govornicom, a Miljković, koji nije obuhvaćen optužnicom za zločine u Grčkoj, dodao je i da je na toj optužnici za Krf i Atinu, i Ljubomir Lainović.

"Na toj optužnici Ljubomira Lainovića niko ne smatra mrtvim, kako je Lalić to ovdje pričao. Ako je spreman da svjedoči tako neistinito, smatram da treba da mu ukinete sporazum", rekao je Miljković.

Svjedok saradnik Srđan Lalić, podsjetimo, svjedočio je da su Lainovića koji je, prema navodima tužilaštva, bio jedan od direktnih izvršilaca zločina u Atini, ubili pripadnici kriminalne grupe za koju je radio, "jer je počeo puno da priča".

U Specijalnom sudu potom je nastavljeno prikazivanje snimaka i fotografija veznao za nestanak i ubistvo Zdravka Radojevića. Na snimcima se vidi sivi "pasat" koji se kreće po Beogradu 10. novembra 2020. godine, na dan kada je prema optužnici nestao, kao i bijeli "reno" koji ide iza njega.

Kako tvrdi tužilaštvo, namamljen je u kuću u Ritopeku, a potom tamo ubijen i raskomadan. Tokom prikazivanja snimaka "pasata" koji se kreće po Beogradu za riječ se više puta javio optuženi Miljković, koji je rekao "da se ne vidi ko sjedi u automobilu".

"Sve okolnosti na dan izvršenja krivičnog djela, potvrđuju vjerodostojnost iskaza svjedoka saradnika Lalića i Bojana Hrvatina, koji su bili učesnici događaja. Relevantnost ovog dokaza potvrđuju dokazi sa Skajana kom se praktično užvio pratiloovo što se vidi na snimcima", rekao je tužilac Saša Ivanić.

Advokat Dejan Lazarević, međutim, rekao je da se na snimcima možda vidi boja vozila i da ne može da se dovede u vezu sa izvršenjem krivičnih djela, niti da se utvrdi ko je za volanom.

