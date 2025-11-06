Viši sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv Ž. M. (43), koji se tereti za četiri teška krivična djela, među kojima je i silovanje djeteta.

Na rešenje o potvrđivanju optužnice dozvoljena je žalba.

Optužnicom Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Ž. M. se stavlja na teret izvršenje krivičnih djela silovanje, produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje, kao i prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloljetnog lica za pornografiju.

Tužilaštvo je predložilo da sud, nakon sprovedenog postupka, okrivljenog osudi na kaznu doživotnog zatvora. Okrivljeni se od trenutka hapšenja nalazi u pritvoru, gdje će, prema odluci suda, ostati do početka suđenja.