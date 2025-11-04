Policija je uhapsila M. N. (23) zbog sumnje da je silovao maloljetno dijete.

Policija je uhapsila M. N. (23), osumnjičenog da je silovao dijete mlađe od 14 godina. M. N. (23) je sproveden dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu radi saslušanja, u toku kog je iznio svoju odbranu.

Tužilaštvo je, nakon toga, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Zrenjaninu podnijelo predlog za određivanje pritvora, kako osumnjičeni ostankom na slobodi ne bi uticao na svjedoke i žrtvu, ali i kako u kratkom vremenskom roku ne bi ponovio krivično djelo.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se stavlja na teret da je na teritoriji opštine Sečanj prinudio na obljubu maloljetnu oštećenu, odnosno dijete koje je mlađe od 14 godina.

"U toku istrage prikupiće se svi dokazi i podaci kako bi javni tužilac mogao odlučiti da li će podići optužnicu ili obustaviti postupak", navelo je tužilaštvo.

Za krivično djelo silovanje, koje se M. N. stavlja na teret, zaprijećena je kazna zatvora od najmanje deset godina ili doživotni zatvor.

