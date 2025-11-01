Policija je reagovala brzo – uhapšeni su svi osumnjičeni, a javnost je ostala šokirana brutalnošću zločina.

Trojica muškaraca uhapšena su zbog silovanja djevojke (18) u Segedinu, na jugu Mađarske. Dok su se oni iživljavali nad njom, njen poznanik je sve snimao i istovremeno igrao video-igrice.

„Ponestalo je riječi“, stoji u potresnoj objavi mađarskog Državnog sekretarijata za sprovođenje zakona, povodom brutalnog zločina koji je šokirao cijeli Segedin.

Prema navodima policije, trojica muškaraca su satima silovala osamnaestogodišnjakinju, a nakon toga su joj slali cinične poruke. Incident se dogodio 21. oktobra uveče, a svi osumnjičeni su uhapšeni u roku od 24 sata.

U pitanju su V. Žolt Janoš (19), D. Atila (37) i J. Viktor (40), koji su djevojku odveli sa glavnog gradskog trga Sečenji u stan, zajedno s njenim poznanikom.

„Trojica su na mladoj ženi četiri sata iskaljivala svoje najniže nagone“, navodi se u policijskom izvještaju.

Posebno uznemirava uloga poznanika koji je bio prisutan tokom zločina. On je tvrdio da se plašio da reaguje, te je priznao da je za vrijeme silovanja igrao igrice na računaru i mobilnim telefonom snimao šta se dešava.

Nakon višesatnog iživljavanja, dvojica napadača iznijela su djevojku iz stana i ostavila je na autobuskoj stanici. Kasnije je jedan od počinilaca kontaktirao žrtvu putem društvenih mreža i napisao joj da se „ne brine“ zbog moguće trudnoće, iako niko od njih nije koristio zaštitu.

Policija je odmah po prijavi sprovela brzu istragu i u roku od samo jednog dana identifikovala i uhapsila sve trojicu napadača. Sud im je odredio pritvor.