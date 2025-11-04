Policija u Zemunu uhapsila je Ivanu J. (48) nakon što je u svom domu nožem ubola supruga M. J. (48), koji je zadobio teške povrede, uključujući probijena pluća. Motiv sukoba bila je ljubomora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Zemunu uhapsila je Ivanu J. (48) pod sumnjom da je pokušala da ubije supruga M. J. (48) tako što mu je u kući zarila nož u grudi. Ona će danas biti saslušana u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog nanošenja teških tjelesnih povreda.

Nesrećni čovjek, u nedelju, je u jako teškom stanju primljen u Urgentni centar u Beogradu. Ljekari su mu konstatovali ubodne rane u grudima. Policija je u kući u Zemunu našla nož kojim je Ivana pokušala da ubije supruga!

Kako se saznaje, između bračnog para došlo je do svađe i tuče, a motiv je ljubomora. M. J. je "napao" ženu da ima drugog i da želi da ga ostavi.

"U jednom trenutku on joj je dao kuhinjski nož i rekao 'uzmi i izbodi me, ako ćeš biti bolje'. Ona je bez razmišlja uzela sječivo i zarila mu u grudi. Policiji je rekla da ju je muž nekoliko puta udario po glavi i tijelu. Ova porodica do sada nije prijavljivana za nasilje u porodici", navodi izvor blizak istrazi.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Prema poslednjim informacijama, M. J. je sječivo probušilo pluća.

(Telegraf/Mondo)