Kristina P. (28) iz Obrenovca nalazi se u teškom stanju nakon što ju je bivši partner Vuk M. (39) brutalno napao nožem u ranim jutarnjim satima. Sa više ubodnih rana na vratu prevezena je u Urgentni centar.

Izvor: Foto/Društvene mreže

Kristina P. (28) koja je u ranim jutarnjim satima u mirnom dijelu Obrenovca preživjela napad svog bivšeg partnera Vuka M. (39) dovezena je u Urgentni centar u ambulantu reanimacije sa ubodnom ranom na vratu.

Na vratu su prisutne tri rane, a po prijemi u Urgentni žaila se na otežano disanje te je primljena na odeljenje hirurgije radi daljeg praćenja.

Podsjetimo, drama se odigrala oko četiri sata ujutru u kući u kojoj je Kristina došla kako bi čuvala dijete drugarice i sa sobom dovela i svoje dijete.

Prema prvim informacijama, Vuk je upao u kuću i nasrnuo na Kristinu nožem. Djevojka je bosonoga i krvava pokušala da pobjegne od pomahnitalog napadača, ali ju je on sustigao i zadao joj više uboda u predjelu vrata. Policija je po dolasku na lice mjesta zatekla jeziv prizor.

Mještani Obrenovca uznemireni su nakon užasa koji se dogodio u mirnom kraju tog grada. Kako pričaju, dobro poznaju Kristinu, ali još bolje osumnjičenog. Prema njihovim riječima, Kristina je fina i pristojna djevojka i brižna majka, dok je Vuk poznat u gradu po problematičnom ponašanju i tučama.

"Mi ovdje svi znamo i njega i nju, djelovali su kao normalan par, ali posle raskida on je počeo da je prati i da joj pravi scene, tako bar ljudi pričaju. Svi su je upozoravali da ga se kloni. Jadna djevojka, nije ni znala da će joj ovdje, gdje je došla samo da čuva dijete, život visiti o koncu. A osumnjičeni je teški kriminalac, svi ga znaju po tome, redovno mu je policija bila za petama", zaključuje komšija.