Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo (KS), pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva KS, tokom noći su lišili slobode dva policijska službenika Uprave policije MUP KS.

Jednom je na teret stavljeno krivično djelo Polno uznemiravanje, a drugom za krivično djelo Polna zloupotreba djeteta starijeg od 15 godina.

Riječ je o odvojenim slučajevima, gdje su predmetni policijski službenici lišeni slobode odmah po saznanju za iste, odnosno nakon što se sinoć policiji obratilo službeno lice jedne od ustanova za socijalno zbrinjavanje sa područja Kantona Sarajevo.

Nad uhapšenima će danas biti izvršena kriminalistička obrada, saopšteno je iz MUP-a KS.

Podsjetimo, jeziv slučaj u koji su umiješani policajci otkriven je nedavno u Tuzli. Osam osoba, među kojima su i četiri policajca MUP-a Tuzlanskog kantona, osumnjičeno je za krivično djelo trgovine ljudima, povezano sa iskorišćavanjem dve maloljetne djevojčice, rođene 2009. godine, u svrhu prostitucije.