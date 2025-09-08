Prema istim saznanjima, Osnovni sud u Ulcinju je usvojio predloženu mjeru nadzora i zabranu priblažavanja oštećenoj i svjedocima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nastavnik fizičkog vaspitanja u Osnovnoj školi (OŠ) "Maršal Tito" u Ulcinju R.P.(66), uhapšen u subotu 6. septembra zbog sumnje da je seksualno zlostavljao devetogodišnju učenicu, pušten je danas da se u daljem postupku brani sa slobode, saznaju "Vijesti".

Kao olakšavajuća, cijenjena je okolnost da R.P. ranije nije osuđivan za takva djela.

Ministarstvo, prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), odmah nakon hapšenja, suspendovalo je nastavnika do okončanja postupka

"MPNI pozdravlja brzu reakciju i senzibilitet koji su, u ovom veoma osjetljivom slučaju, pokazale nadležne institucije. Uz puno poštovanje prava oštećene strane, a poštujući i prezumpciju nevinosti, iskazujemo uvjerenje da će nadležni organi na najefikasniji način i po hitnom postupku u potpunosti rasvijetliti ovaj događaj", saopštili su tada iz MPNI.

Ulcinjska policija uhapsila je u subotu R.P (66) zbog sumnje da je seksualno uznemiravao učenicu staru devet godina.

"Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Ulcinj lišili su slobode R.P (66) iz Ulcinja, zbog sumnje da je, na štetu djevojčice stare devet godina, počinio krivično djelo seksualno uznemiravanje. Osumnjičeni je nastavnik, dok je oštećeno dijete učenica jedne škole. Događaj je policiji prijavljen 2. septembra, nakon čega su policijski službenici bez odlaganja, sa posebnom pažnjom i senzibilitetom jer se radi o maloljetnom djetetu, preduzeli sve potrebne mjere i radnje kako bi se utvrdile činjenice u prijavljenom događaju", saopšteno je tada iz Uprave policije.